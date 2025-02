Torino ospita la quarta tappa del progetto Women on Board 2025

Si è svolta a Torino, presso la sede di Zip srl in via Belfiore 45/D, la quarta tappa dell’edizione 2025 di Women on Board, il percorso formativo gratuito promosso da Federmanager, Manageritalia, Aidp e hub del territorio, con la collaborazione del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec), dell’Associazione Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L’iniziativa mira a favorire l’ingresso delle donne nei consigli di amministrazione delle imprese pubbliche e private, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere e promuovere una governance femminile più inclusiva.

Alla tappa torinese ha partecipato la vicepresidente del Consiglio Comunale di Torino, Ludovica Cioria, che ha rappresentato la Città durante l’evento. “Non possiamo rinunciare all’enorme patrimonio culturale e valoriale delle donne”, ha dichiarato Cioria, sottolineando però che “siamo ancora molto indietro: siamo sotto la media europea per l’occupazione femminile e per le posizioni apicali”. Ha poi aggiunto: “I congedi parentali sono ancora troppo sbilanciati, così come la gestione dei lavori di cura”.

Per superare queste barriere, ha concluso la vicepresidente della Sala Rossa, “bisogna partire dalla conoscenza e dalle competenze. Le Istituzioni stanno cercando di agire il cambiamento, ma c’è bisogno di maggiore consapevolezza e di ulteriori sforzi affinché le cose cambino davvero”.

Durante l’evento, il tema centrale è stato la contabilità, con una lezione tenuta da Marco Maria Mattei, professore ordinario di Economia Aziendale all’Università degli Studi di Bologna. Mattei ha approfondito il bilancio di esercizio abbreviato e ordinario, il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione.

A chiudere l’incontro è stato l’intervento di Enrica Piacquaddio, commercialista e revisore legale, nonché presidente dell’Odcec di Bologna, che ha parlato dell’approvazione e dell’impugnazione del bilancio.