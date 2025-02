Work Secure: abbigliamento tecnico e DPI per ogni settore professionale

Ogni azienda, indipendentemente dal settore di attività, è tenuta a garantire la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, senza compromettere la continuità delle operazioni. Consapevole di queste esigenze, Work Secure (www.worksecure.it) ha dato forma ad una proposta completa, di cui fanno parte oltre 10.000 articoli, affiancati da servizi su misura e un supporto tecnico specializzato.

I prodotti che figurano in catalogo sono concepiti per fornire una risposta puntuale ad ogni ambito professionale, che si tratti di edilizia, industria o logistica. Tra le soluzioni proposte figurano caschi protettivi, imbracature per lavori in quota, guanti antitaglio, occhiali di protezione e calzature, come le scarpe antinfortunistiche Diadora.

L’offerta, poi, include anche abbigliamento tecnico, studiato per proteggere contro urti, abrasioni, sostanze chimiche, temperature estreme e condizioni meteorologiche avverse. Possiamo ricordare, ad esempio, giacche antipioggia, pantaloni ignifughi, t-shirt traspiranti, gilet ad alta visibilità, camici per il settore sanitario e indumenti specifici per ambienti ad alto rischio.

Tutti i capi d’abbigliamento che fanno parte della selezione possono essere personalizzati, in base alle esigenze dei clienti. Dalle applicazioni termosaldate alla stampa in colorprint, passando per l’aggiunta di scudetti o patches amovibili: le tecniche tra cui i clienti possono scegliere sono numerose.

Work Secure, per garantire il rispetto di elevati standard qualitativi, collabora esclusivamente con i marchi più celebri e apprezzati del settore dell’antinfortunistica: Livith, Delta Plus, Irudek, Kask, Univet, Cofra, Tractel e Sip Protection. L’azienda, inoltre, ha recentemente introdotto nell’assortimento anche la linea Payper HO.RE.CA.

A completare l’offerta, giunge una serie di servizi tecnici per supportare le imprese in ogni attività quotidiana. Alcuni esempi? Ispezioni periodiche delle imbracature e dei sistemi anticaduta, oltre a revisioni e taratura dei rilevatori Gas Alert.

Grazie al Fit Test, invece, il personale qualificato del team verifica che le maschere filtranti, indossate da chi lavora in ambienti a rischio, aderiscano perfettamente al volto. Senza scordare il servizio di outsourcing dei magazzini, essenziale per le aziende che puntano ad ottimizzare la loro catena logistica.

L’esperienza d’acquisto online è fluida e soddisfacente. Attraverso un’interfaccia user-friendly, è semplice esplorare l’intero assortimento e individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

L’e-commerce garantisce spedizioni rapide, gratuite per importi superiori a 49,90 euro, con consegne in tutta Italia ed Europa. Gli ordini effettuati entro le 12:00 vengono spediti in giornata. Infine, la sicurezza durante le transazioni è garantita grazie a sistemi di pagamento affidabili, come PayPal e carta di credito.

Work Secure, dunque, si conferma un partner di riferimento nel settore, grazie a un’esperienza consolidata di oltre 15 anni e a una proposta ampia e diversificata che coniuga prodotti di alta qualità, sempre su misura.