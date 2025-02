Porto Torres, Don Ruiu ringrazia l’amministrazione per l’affetto ricevuto

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha condiviso sui social un messaggio di ringraziamento da parte di Don Salvatore Ruiu, lo storico sacerdote della parrocchia dello Spirito Santo, che a gennaio ha festeggiato il traguardo dei 90 anni.

L’amministrazione comunale e l’intera comunità turritana hanno celebrato questo importante anniversario con una cerimonia sentita, culminata in una messa presieduta dall’arcivescovo Gian Franco Saba. In quell’occasione, l’affetto dei fedeli ha reso omaggio a un uomo che ha rappresentato per quasi cinquant’anni un punto di riferimento spirituale e sociale per Porto Torres.

Don Ruiu, che ha guidato la parrocchia dal 1974, ha voluto esprimere la sua gratitudine nei confronti del sindaco Mulas e dell’amministrazione comunale per l’attestazione di stima ricevuta durante le celebrazioni. Il sacerdote ha ribadito il suo legame con la comunità e ha apprezzato le iniziative portate avanti a beneficio della città.

«Sono profondamente grato per l’affetto e la considerazione dimostrata – ha dichiarato Don Ruiu – e auguro all’amministrazione comunale un lavoro proficuo per il futuro di Porto Torres».

Le parole del sacerdote confermano il forte legame che da decenni lo unisce alla città e ai suoi abitanti, un rapporto basato su impegno, dedizione e valori condivisi. L’amministrazione, dal canto suo, ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale svolto da Don Ruiu nel tessuto sociale e religioso di Porto Torres, riconoscendone l’impegno costante al servizio della collettività.