Milano, incendio in un palazzo di Giambellino: 16 intossicati, grave un cinquantenne

Un incendio è divampato giovedì sera in un palazzo di cinque piani nel quartiere Giambellino, a Milano. Il rogo ha provocato l’intossicazione di 16 persone a causa dell’inalazione di fumi e gas. Tra loro, un uomo di 53 anni è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravi condizioni.

L’edificio, che ospita 15 appartamenti, si trova in via Fatima. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, mentre per i soccorsi sono intervenute sei ambulanze, oltre agli agenti della polizia locale.

Evacuato l’intero stabile

L’allarme è scattato poco dopo le 22, costringendo all’evacuazione tutti i residenti. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alle tre di notte. Tra gli sfollati figurano anche tre bambini e due persone con disabilità.

L’incendio partito dal piano rialzato

Secondo i vigili del fuoco, l’incendio ha avuto origine dal piano rialzato del condominio popolare. Il rapido intervento delle squadre ha impedito che le fiamme si propagassero ulteriormente. Al momento, le cause del rogo restano da accertare.