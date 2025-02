Tragedia a Massa: Lorenzo Molitierno, giovane padre, perde la vita in un incidente stradale

La comunità di Massa è in lutto per la tragica scomparsa di Lorenzo Molitierno, 29 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto nella frazione di Romagnano. Il giovane padre stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva nella direzione opposta.

L’impatto è stato devastante e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Le dinamiche precise dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti allo schianto.

Lorenzo Molitierno era molto conosciuto nella comunità locale. Titolare di un’attività commerciale, era un giovane lavoratore apprezzato da amici e clienti per la sua disponibilità e il suo sorriso sempre pronto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme, soprattutto per il figlio di appena quattro anni, che ora dovrà crescere senza il padre.

Sui social, amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore e il loro cordoglio alla famiglia, ricordando Lorenzo come una persona solare, amante della vita e appassionato delle due ruote. “Non possiamo crederci, una tragedia immensa”, scrive un amico.

L’intera comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di grande dolore, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.