Vibo Valentia. “O morte, dov’è la tua vittoria?” Il dolore di Piscopio per la scomparsa di Valentina Nusdeo

Con profonda tristezza e commozione, Carmela Valia dedica queste parole alla memoria di Valentina Nusdeo, una giovane donna di 33 anni che ha lasciato un vuoto immenso nella comunità di Piscopio.

Piscopio piange la prematura e tragica scomparsa di Valentina, una giovane donna di 33 anni che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua comunità. Valentina, bella, solare, con un sorriso che illuminava tutti, amava la vita con un entusiasmo contagioso. La sua passione per il futuro l’ha portata a trasferirsi al nord, dove aveva trovato la sua realizzazione professionale come insegnante. Valentina era la più giovane di tre sorelle, Michela, Romina e lei stessa, e nonostante fosse la “più ribelle”, come ama definirsi la sua famiglia, era legata in modo profondo a ciascuna di loro.

Il dolore della sua famiglia e della comunità è indescrivibile. La notizia della sua morte improvvisa ha lasciato tutti senza parole. Nessuna spiegazione può colmare questo abisso di tristezza. Valentina, con il cuore che si è fermato troppo presto, non ha avuto la possibilità di realizzare i sogni che ancora nutriva.

La comunità di Piscopio si è stretta intorno ai suoi genitori e alle sue sorelle in un dolore che supera ogni domanda. Il silenzio e la sofferenza hanno preso il sopravvento, ma la speranza non è svanita. La famiglia crede che la resurrezione che Cristo ha conquistato con la sua morte a 33 anni, sarà anche quella di Valentina. La morte non avrà vittoria su di lei, ma nella vita eterna in cui anche lei credeva.

In questi giorni di grande dolore, le preghiere della comunità non sono riuscite a fermare la morte, ma si spera che abbiano dato la forza e il coraggio necessari a chi resta: i suoi genitori, le sorelle e tutti coloro che l’amavano. Valentina è stata come una brezza di estate, dolce e improvvisa, che ha lasciato una scia di amore che continuerà a vivere in chi l’ha conosciuta.

La sua scomparsa è un monito per tutti noi, che spesso ci affanniamo in piccole dispute e perdite di tempo, dimenticando che la cosa più importante è l’amore. Nessuno di noi conosce l’ora della nostra fine, e Valentina ce l’ha insegnato con il suo esempio. “O morte, dov’è la tua vittoria?” Siamo con te, Valentina, nel cuore e nelle preghiere. Ciao, Valentina nostra.