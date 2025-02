Sinalunga protagonista al Festival di Sanremo con Drink Revolution

Sinalunga si fa notare ancora una volta sul palcoscenico nazionale grazie all’azienda Drink Revolution, che ha conquistato Sanremo con i suoi cocktail innovativi. I giovani imprenditori Andrea Becattini, Mattia Pozzi e Dario Sepiacci, specializzati nel mondo del beverage e con esperienza nella miscelazione moderna, sono arrivati a Sanremo per la 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, portando con sé la loro passione per il mondo del bar catering.

Già noti per le loro creazioni nelle ultime edizioni della Fiera alla Pieve, i ragazzi di Drink Revolution hanno stretto negli anni collaborazioni di prestigio con alcuni dei locali più famosi delle province di Arezzo e Siena, tra cui Castiglion del Bosco e Italian Tasting. Questa rete di successi li ha portati direttamente al cuore della manifestazione musicale più importante d’Italia, dove stanno guadagnando l’attenzione di cantanti, musicisti e artisti che apprezzano la loro energia e le loro idee creative.

In occasione del Festival, Drink Revolution ha omaggiato la città dei fiori con un cocktail speciale: una miscela di sidro di mele, gin infuso ai fiori di sambuco, una soluzione salina blu per richiamare la Costa Azzurra e prosecco per aggiungere frizzantezza e ritmo, proprio come la vibrante atmosfera che caratterizza Sanremo durante la kermesse musicale.

L’azienda, con sede a Sinalunga, sta vivendo un’esperienza che segna un punto di arrivo importante, ma è anche un trampolino di lancio per nuove opportunità. L’amministrazione comunale esprime il suo orgoglio per questi giovani talentuosi che, con dedizione e passione, portano il nome di Sinalunga in giro per l’Italia e il mondo, augurando loro una carriera ricca di successi. Drink Revolution è, infatti, un esempio di come la creatività e il lavoro di qualità possano spingere una piccola realtà locale a farsi conoscere anche su palcoscenici prestigiosi come quello del Festival di Sanremo.