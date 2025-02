Il Playfight arriva a Biella: un pomeriggio di gioco e connessione

Domenica 9 marzo, Biella ospiterà un evento unico: il Playfight, una forma di lotta-gioco che unisce e connette. Questo gioco è un’occasione per esprimere sé stessi in modo autentico, con una sola regola: non fare male a se stessi né agli altri. È un incontro sincero tra corpi e anime, dove la gioia è pura e senza sovrastrutture. Un’esperienza di connessione che parte dal guardarsi negli occhi, sorridere e muoversi insieme, per arrivare alla consapevolezza: “Finalmente ci conosciamo davvero”.

Il pomeriggio sarà dedicato a sperimentarsi in modo innovativo in un ambiente sicuro, dove ognuno avrà la possibilità di esplorare i propri confini, scoprire potenzialità e limiti, e confrontarsi con le proprie emozioni.

Il Playfight è aperto a tutti, senza distinzione di età, sesso, dimensioni fisiche, forza o abilità. Basta un po’ di curiosità per connettersi con sé stessi e gli altri.

L’incontro sarà facilitato da Michele Bini dell’ecovillaggio Tempo di Vivere, che organizza regolarmente cerchi di Playfight per la comunità, i ragazzi e nei percorsi di crescita personale come “Il Sentiero dell’Anima”.

L’appuntamento è presso Spazio Runa, Strada Regionale Casale 14, Biella.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Michele Bini

Tel. 3291648528

Email: [email protected]