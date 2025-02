Umbria Antica Festival 2025: le strade della storia si incontrano a Todi

Tutte le strade portano a Roma, ma prima di arrivarci fanno tappa a Todi. Dal 20 al 23 marzo 2025, la cittadina umbra ospita una nuova edizione dell’Umbria Antica Festival, un evento dedicato alla scoperta del mondo antico attraverso conferenze, spettacoli e incontri con grandi divulgatori. Il tema di quest’anno, “Le Strade della Storia”, racconta come le vie percorse nei secoli abbiano segnato il destino delle civiltà, collegando culture e tessendo la trama della nostra memoria collettiva.

Un’anteprima d’eccezione

Mercoledì 19 marzo, alle 21.15, il Teatro Comunale di Todi ospiterà un’anteprima speciale con Matteo Saudino, noto come Barbasophia. Con il suo inconfondibile stile divulgativo, guiderà il pubblico in una lezione-spettacolo dedicata a Seneca e alla ricerca della felicità, un viaggio tra filosofia e riflessione esistenziale.

Lezioni di alta divulgazione

L’evento si articola in quattro giornate di conferenze tenute da alcuni tra i più autorevoli esperti di storia antica. Il 20 marzo, l’inaugurazione del festival è affidata a Laura Pepe, che condurrà il pubblico alla scoperta delle grandi avventure del passato, da Odisseo ad Alessandro Magno.

Seguiranno interventi di studiosi del calibro di Piero Boitani, Giovanni Brizzi, Simonetta Stopponi, Luana Cenciaioli, Filippo Coarelli, Adriano La Regina, Gioal Canestrelli, Alessandro Guidi, Margherita Bergamini, Valentino Nizzo, Francesco Marcattili, Sara Nardi, Luca Pulcinelli, Giusto Traina, Tommaso Braccini, Imma Eramo, Maria Giuseppina Muzzarelli, Nicola Mastronardi, Donatella Puliga e Maurizio Bettini.

Tutte le conferenze si svolgeranno presso la Sala del Consiglio di Palazzo del Capitano, in Piazza del Popolo, e saranno a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Serate d’autore al Teatro Comunale

Il festival propone anche quattro grandi eventi serali dedicati alla divulgazione storica e filosofica:

Venerdì 20 marzo : Dario Fabbri esplorerà il concetto di geopolitica nel mondo antico.

: esplorerà il concetto di geopolitica nel mondo antico. Sabato 21 marzo : Luciano Canfora presenterà il suo ultimo libro, La grande guerra del Peloponneso (Laterza 2024).

: presenterà il suo ultimo libro, La grande guerra del Peloponneso (Laterza 2024). Domenica 22 marzo: Piergiorgio Odifreddi dedicherà la sua lezione a Lucrezio e la matematica della natura.

I biglietti per le serate al Teatro Comunale di Todi sono disponibili online.

Un viaggio nell’epica con Cesare Catà

Sabato 22 marzo, il Cinema Teatro Nido dell’Aquila ospiterà uno spettacolo speciale: Odissea Jukebox, di e con Cesare Catà. Una performance interattiva che mescola storytelling, letture sceniche e stand-up comedy. Il pubblico, attraverso un originale meccanismo di scelta, potrà decidere le tappe della narrazione, rendendo ogni rappresentazione un’esperienza unica.

Libri, archeologia e visite guidate

Non solo conferenze e spettacoli: l’Umbria Antica Festival è anche un’occasione per scoprire la ricchezza storica e culturale di Todi. Durante le giornate del festival, sarà allestita una Fiera del Libro, realizzata in collaborazione con la libreria Ubik di Todi e con le principali case editrici di saggistica (Laterza, Il Mulino, Carocci, Salerno).

Saranno inoltre organizzate visite guidate a siti di grande interesse archeologico, tra cui le Cisterne Romane, il Museo Civico di Todi e il Museo Lapidario, per offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva nel patrimonio storico della città.

Un festival per viaggiatori della conoscenza

Nato quattro anni fa, l’Umbria Antica Festival si è affermato come un appuntamento di riferimento per chi ama la storia e la cultura. Non si tratta solo di rievocare il passato, ma di comprenderlo e renderlo vivo, illuminando con la conoscenza il cammino del presente.

L’evento è organizzato con il sostegno del Comune di Todi e il patrocinio della Provincia di Perugia, della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comune di Todi. Un’occasione unica per esplorare le strade della storia e riscoprire il valore del passato nella costruzione del nostro futuro.