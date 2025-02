L’Università Libera di Bastia Umbra apre le porte alla città: in mostra l’arte dell’Ikebana

Un’occasione per scoprire nuove discipline, incontrare i docenti e ammirare da vicino l’arte giapponese dell’Ikebana: è quanto promette l’Open Day dell’Università Libera di Bastia Umbra, in programma sabato 15 febbraio 2025 alle ore 16:00 presso la sede di Via Cesare Battisti 11.

L’evento offrirà al pubblico la possibilità di conoscere da vicino l’ampia offerta formativa dell’ateneo, con corsi che spaziano dalla ginnastica antalgica alla storia dell’arte, dall’astronomia all’intreccio. Nella prima parte della giornata i visitatori potranno confrontarsi direttamente con i docenti, approfondendo metodi e obiettivi dei vari percorsi formativi, mentre nella seconda parte spazio alle dimostrazioni pratiche.

Tra le attività più attese, spicca l’Ikebana, la raffinata arte floreale giapponese, che sarà illustrata dal docente Massimiliano Ciofini. Non mancheranno altre dimostrazioni coinvolgenti, come il Nordic Walking, guidato da Paolo Speziali, e la pittura botanica con Luisa Casaia.

L’offerta formativa dell’UniLibera comprende corsi in diversi ambiti, tra cui:

🔴 Balli di gruppo

🟠 Pilates

🟡 Ginnastica antalgica

🟢 Nordic Walking

🔵 Storia dell’arte e i suoi linguaggi

🟣 Arte del ‘900 tra Dottori e Burri

⚪ Arte e architettura dei paesaggi francescani

🔴 Psicologia: incontrare l’altro

🟠 Astronomia

🟡 Spagnolo

🟢 Inglese (corso intermedio)

🔵 Pittura botanica

🟣 Uncinetto

⚪ Ikebana

🔴 Intreccio

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano esplorare nuove passioni e approfondire le proprie conoscenze. L’Università Libera di Bastia Umbra attende cittadini e appassionati per un pomeriggio all’insegna della cultura e della creatività.