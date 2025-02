Trump condivide l’obiezione russa sull’ingresso dell’Ucraina nella NATO

Donald Trump ha espresso il suo sostegno alla posizione di Mosca sull’ingresso dell’Ucraina nella NATO, definendolo un obiettivo irrealizzabile. “Personalmente non credo che sia praticabile”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, sottolineando come Mosca si opponga da tempo a questa possibilità.

“Molto prima di Putin, i russi hanno detto che non avrebbero mai permesso una cosa del genere. Questo va avanti da molti anni. Lo dicono da molto tempo che l’Ucraina non può entrare nella NATO, e io sono d’accordo”, ha aggiunto Trump.

“Prima o dopo saranno necessarie delle elezioni” in Ucraina, ha dichiarato ancora Donald Trump. Il presidente americano ha detto che incontrerà Vladimir Putin in Arabia Saudita.

La possibile svolta con Trump

Nel suo primo viaggio all’estero, il nuovo segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha chiarito la posizione americana sulla guerra in Ucraina, escludendo sia un ritorno ai confini prebellici sia un ingresso imminente di Kiev nella NATO. Durante un incontro a Bruxelles con i ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica e con l’omologo ucraino, Hegseth ha definito l’idea di ripristinare i confini precedenti all’invasione russa come “un obiettivo illusorio e irrealistico” nell’ambito di un possibile accordo di pace che Donald Trump intende negoziare con Mosca.

Allo stesso modo, il capo del Pentagono ha ridimensionato le aspettative sull’adesione dell’Ucraina alla NATO, sottolineando che, pur essendo formalmente riconosciuto il diritto di Kiev a entrare nell’Alleanza, il processo rimane indefinito e lontano nel tempo. “Trump intende porre fine a questa guerra attraverso la diplomazia, portando Mosca e Kiev al tavolo dei negoziati”, ha dichiarato Hegseth, avvertendo però che un tentativo ucraino di riconquistare tutti i territori persi dal 2014 non farebbe altro che prolungare il conflitto e aumentare le sofferenze.

Il segretario alla Difesa ha poi chiarito che gli Stati Uniti non schiereranno truppe in Ucraina e che spetterà agli europei garantire il sostegno militare e la sicurezza futura del paese, senza coinvolgere direttamente la NATO sotto l’articolo 5. “L’Europa dovrà fornire la stragrande maggioranza dei futuri aiuti militari e finanziari a Kiev”, ha aggiunto.

Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, con il quale ha discusso di sicurezza e cooperazione economica. Trump, da parte sua, ha manifestato l’intenzione di negoziare un accordo per l’accesso a minerali rari e gas ucraini in cambio di garanzie di sicurezza. Zelensky, invece, punta su investimenti occidentali nelle risorse minerarie ucraine e ha sollevato la questione dei 300 miliardi di asset russi congelati in Europa, che vorrebbe destinare all’acquisto di armi.

In un’intervista all’Economist, Zelensky ha ribadito che se l’Ucraina non entrerà nella NATO, dovrà costruire un esercito di pari forza rispetto a quello russo, e per farlo avrà bisogno di finanziamenti e armamenti dagli Stati Uniti. Sul piano diplomatico, il leader ucraino ha accennato alla possibilità di uno scambio di territori con la Russia come base per future trattative, una proposta immediatamente respinta da Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha infatti escluso qualsiasi negoziato su Kursk, regione parzialmente occupata dall’esercito ucraino, avvertendo che le truppe di Kiev saranno espulse e “distrutte”.

Intanto, Monaco di Baviera si prepara ad accogliere la conferenza sulla sicurezza con la partecipazione del vicepresidente USA JD Vance, del segretario di Stato Marco Rubio e dello stesso Zelensky. Misure di sicurezza straordinarie prevedono una zona blindata e un divieto di sorvolo, con oltre 5.000 agenti schierati per l’evento.