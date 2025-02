Sarmato, online il nuovo sito della Pro Loco: eventi, storia e tradizioni a portata di clic

La Pro Loco di Sarmato ha inaugurato il suo nuovo sito web, www.prolocosarmato.it, un portale pensato per valorizzare la storia, le tradizioni e gli eventi del territorio.

Realizzato dall’azienda locale Gut Feeling, fondata dai sarmatesi Marco Sarracino e Lucy Kaczara, il sito nasce con l’obiettivo di offrire una finestra digitale su tutto ciò che rende unica la comunità. “Realizzato da Sarmatesi per i Sarmatesi” è il motto che campeggia nel piè di pagina, a sottolineare il forte legame con il territorio.

Il portale raccoglie informazioni sugli appuntamenti più attesi dell’anno, come la Festa del Salame, nata nel 1968, il Carnevale Sarmatese e il Mercatino del Riuso, oltre a una sezione dedicata alle iniziative culturali e alle attività promosse in collaborazione con il Comune.

«Siamo entusiasti di questo nuovo strumento – afferma Davide Albasi, presidente della Pro Loco –. Non si tratta solo di una vetrina, ma di un punto di riferimento per la comunità e per chi vuole scoprire le eccellenze del nostro territorio. Un sentito ringraziamento va a Gut Feeling e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.»

A un anno dall’insediamento della nuova gestione, la Pro Loco ha già ottenuto risultati significativi: oltre 300 adesioni al tesseramento, un traguardo notevole per un paese con meno di 3.000 abitanti, e l’avvio di nuove iniziative come il festival musicale “Rock In Loco”. Un successo reso possibile dall’impegno di volontari come Domenico Caroleo, Gabriele Maffi, Luca Cignatta, Luca Cordani, Mario Lombardi, Cristian Ingrassia, Luigi Antonio Bravi, Riccardo Raimondi e molti altri.

Sul sito, i visitatori possono trovare notizie aggiornate, foto, curiosità e sponsor, oltre a una pagina FAQ interattiva, che verrà arricchita con le domande dei cittadini e dei turisti per fornire risposte sempre più dettagliate sugli eventi e le attività in programma.

La Pro Loco di Sarmato invita tutti a visitare il nuovo portale e a scoprire il cuore autentico della comunità!