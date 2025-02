Perugia dice addio a Leonardo Antonini, ex presidente di PAC 2000A Conad: funerali in forma privata a Ponte Pattoli

Si è spento ieri, all’età di 72 anni, Leonardo Antonini, figura di spicco della grande distribuzione e storico presidente di PAC 2000A Conad.

Sotto la sua guida lungimirante, la cooperativa ha vissuto un’importante fase di espansione, estendendo la propria presenza dall’Umbria e dal Lazio anche in Campania e Calabria. Grazie alla sua visione strategica e al suo instancabile impegno, PAC 2000A Conad si è affermata tra i leader del settore nel Centro-Sud Italia. Il suo contributo ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’azienda e nel cuore di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.

Nato a Perugia, Antonini proveniva da una famiglia di commercianti ed era il minore di tre fratelli. Sposato e padre di Eleonora, era diventato nonno di Alessandro. Il suo percorso in cooperativa iniziò nel 1973, appena un anno dopo la fondazione di PAC 2000A Conad. Dopo aver ricoperto il ruolo di consigliere d’amministrazione per diversi anni, nel 1999 venne eletto presidente, incarico che ha mantenuto per tre mandati. Il suo operato si è sempre distinto per determinazione, intuito e profondo attaccamento ai valori cooperativi. Uno dei tratti distintivi della sua presidenza è stata l’attenzione all’inserimento di giovani talenti nella cooperativa, riconoscendo nella loro energia e innovazione una risorsa fondamentale per il futuro.

I funerali si svolgeranno in forma privata il 14 febbraio alle ore 16, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Ponte Pattoli, Perugia.