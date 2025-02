Mille proroghe, ritirato l’emendamento pro rettori, Tridico (M5s): “la nostra denuncia ha raggiunto l’obiettivo” “

«È una grande vittoria dell’autonomia universitaria e del Movimento Cinque Stelle il ritiro dello scandaloso emendamento al Milleproroghe con cui Forza Italia aveva tentato di prorogare il mandato di alcuni rettori». Lo afferma, in una nota, Pasquale Tridico, capo della Delegazione parlamentare M5S in seno al Parlamento europeo. «Nello specifico, avevo chiesto proprio il ritiro della norma – spiega l’europarlamentare – insieme ad altri esponenti del Movimento: ai parlamentari nazionali Vittoria Baldino, Anna Laura Orrico, Elisa Scutellà e Riccardo Tucci, al consigliere regionale Davide Tavernise, agli amministratori e ai consiglieri comunali della Calabria. Avevamo denunciato l’intenzione di Forza Italia di radicare un controllo politico su università e sanità in Calabria e Molise. Peraltro, avevamo chiamato a risponderne anche il presidente della Regione Calabria, quale vicesegretario nazionale di Forza Italia. Avevamo visto bene: si trattava di una disposizione fuori dalle regole, priva di fondamento e finalità pubbliche, la quale avrebbe costituito un precedente pericolosissimo. Ci auguriamo – conclude Tridico – che Forza Italia abbia recepito la lezione. Noi continueremo a marcare stretto il governo e la sua maggioranza e a contestare puntualmente forzature del genere, ingiustificabili e inammissibili».