Rottamazione delle cartelle fiscali: nuova formulazione in arrivo nel Milleproroghe

L’accordo raggiunto in Commissione affari costituzionali del Senato sul decreto Milleproroghe segna un passo importante nel confronto tra maggioranza e opposizione. Dopo una serie di riunioni e interlocuzioni che si sono protratte per tutta la giornata, la maggioranza e il governo hanno accettato la richiesta dell’opposizione di ritirare l’emendamento dei relatori che prevedeva la rottamazione delle cartelle fiscali e la proroga per l’adesione al concordato biennale.

Tuttavia, la misura sulla rottamazione delle cartelle fiscali non è stata cancellata, ma sarà recuperata con una nuova formulazione tramite un emendamento parlamentare. Questa revisione permetterà di mantenere il cuore della misura, pur superando le criticità sollevate dalle opposizioni. L’emendamento riguarderà, quindi, il sistema della rottamazione fiscale, ma in una versione rivisitata e più condivisa, che potrebbe risultare più equilibrata rispetto alla proposta iniziale.

D’altra parte, la proroga per l’adesione al concordato biennale, che aveva suscitato diverse perplessità, è stata esclusa dal decreto Milleproroghe. Questo accordo, seppur frutto di un lungo negoziato, evidenzia la disponibilità delle forze politiche a trovare un punto di mediazione su temi economici delicati, pur con alcune rinunce e modifiche alle misure originarie.