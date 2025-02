Attacco della Codeco nell’Ituri: almeno 52 morti e 8 feriti

Almeno 52 civili sono morti e otto sono rimasti feriti in un attacco condotto dalla Cooperativa per lo sviluppo del Congo (Codeco), un gruppo armato attivo nell’est della Repubblica Democratica del Congo. L’attacco ha colpito le località di Laudjo, Lindu e Lodja, nel territorio di Dguju, nella provincia orientale dell’Ituri. Secondo quanto riportato da fonti locali citate dall’emittente “Radio Okapi”, i militanti hanno aperto il fuoco sui civili e, in alcuni casi, li hanno uccisi con i machete. Inoltre, i miliziani hanno incendiato decine di abitazioni, suscitando il panico tra la popolazione.