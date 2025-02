Longobucco. Riqualificazione dell’area pic-nic per valorizzazione e prevenzione incendi

Dotare il vasto perimetro comunale, in particolare le zone montane e boschive, di spazi attrezzati significa non solo incentivare la fruizione del patrimonio naturalistico da parte di residenti e turisti, ma anche contribuire alla sua tutela, riducendo il rischio incendi.

Greco: “La prevenzione passa anche da qui”

Lo ha dichiarato il sindaco Giovanni Pirillo, sottolineando, insieme all’assessore ai lavori pubblici Serafino Greco, come il progetto di riqualificazione dell’area pic-nic in località Cerviolo rappresenti un’opportunità sia per attrarre visitatori sia per salvaguardare l’ambiente.

Inquinamento da plastica: anche la montagna ne risente

“L’inquinamento da plastiche e microplastiche – aggiunge Greco – non riguarda solo i mari, ma anche le aree montane, i boschi e la macchia mediterranea. È fondamentale che tutti adottino comportamenti responsabili per preservare il territorio. Dopo un pic-nic all’aria aperta, è importante lasciare le aree pulite e inalterate.”

Fondi PSR per nuovi arredi e un mezzo meccanico

Gli interventi, finanziati attraverso il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), hanno permesso di installare nuovi tavoli, cestini e segnaletica, oltre al ripristino delle staccionate. Con lo stesso finanziamento sarà acquistato anche un mezzo meccanico destinato alle esigenze del territorio.