Perugia accoglie il Presidente Mattarella per il centenario dell’Università per Stranieri

Perugia ha accolto con grande emozione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto oggi in città per partecipare alle celebrazioni del centesimo anno accademico dell’Università per Stranieri. Ad accoglierlo, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, insieme alla Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e al Presidente della Provincia, Sandro Pasquali.

“È un grande onore ricevere il Presidente Mattarella nella nostra città – ha dichiarato la prima cittadina –. La sua presenza testimonia il valore dell’Università per Stranieri, istituzione che da un secolo contribuisce alla diffusione della cultura italiana e al dialogo tra popoli”.

L’Ateneo, fondato nel 1925, ha svolto un ruolo chiave nella promozione della lingua italiana e nello sviluppo della diplomazia culturale, favorendo l’integrazione e la cooperazione internazionale.

Per Vittoria Ferdinandi, l’evento assume anche un significato personale: “Cinque anni fa ho avuto il privilegio di ricevere dal Presidente l’onorificenza di Cavaliere al Merito. Oggi, l’accoglienza calorosa che Perugia gli ha riservato dimostra l’affetto e la riconoscenza della nostra comunità”.

L’incontro con Mattarella rappresenta un riconoscimento al lavoro svolto dall’Università in questi cento anni, confermando il ruolo di Perugia come città del sapere e della multiculturalità.