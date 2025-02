Roncoferraro. Tenta di uccidere l’ex a martellate: donna lotta tra la vita e la morte

Una scena agghiacciante si è consumata a Roncoferraro (Mantova), dove una donna di 38 anni è stata brutalmente aggredita a colpi di martello dall’ex compagno. A dare l’allarme è stato un corriere che l’ha vista sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa.

La vittima, di origine marocchina ma residente da tempo nel Mantovano con i suoi due figli di 11 e 9 anni, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Qui i medici hanno riscontrato gravi lesioni alla testa e l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano critiche.

L’aggressore, un connazionale di 40 anni, è stato rintracciato dai carabinieri e fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Già noto alle forze dell’ordine per maltrattamenti e lesioni personali, era stato denunciato nei giorni scorsi per stalking. La donna aveva persino installato una telecamera di sicurezza per proteggersi, ma l’uomo aveva tentato di distruggerla.

Grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte, i carabinieri hanno ricostruito i suoi movimenti e lo hanno bloccato nella sua abitazione a Mantova, dove sono state rinvenute tracce di sangue. La casa è stata posta sotto sequestro.

Si tratta di un episodio di violenza inaudita, che ripropone con urgenza il tema della sicurezza delle donne vittime di stalking e maltrattamenti. L’intera comunità si stringe alla vittima e ai suoi figli, sperando che possa sopravvivere a questa brutale aggressione.