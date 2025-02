Esprimere se stessi attraverso la musica: Intervista a Marù

“Anima senza rimpianto” è un brano che affronta con sensibilità e profondità una tematica di grande rilievo: l’omosessualità. Il messaggio centrale del pezzo sottolinea che l’amore non è uno stile di vita da etichettare, ma la semplice espressione di sé stessi, libera da pregiudizi e limitazioni. Attraverso la canzone, si celebra l’importanza di amare incondizionatamente e senza costrizioni, evidenziando come la felicità risieda nell’autenticità e nell’accettazione dei propri sentimenti, senza vergogna o timore nel provare amore per una persona dello stesso sesso.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

Semplicemente la storia dietro questo singolo rispecchia la storia della mia vita, fatta di cadute, rialzi e scoperte, come quella della libertà d’animo e dell’amore universale. Nella mia vita ho vissuto un lungo periodo buio, dove non riuscivo a vedere la luce in fondo al tunnel, e l’unica mia salvezza è sempre stata la musica e la scrittura: ogni giorno buttavo giù su un diario pensieri e momenti significativi per me. Nel momento in cui ho avuto la possibilità di creare questo brano, ho ripreso quelle parole e, insieme, abbiamo prodotto questo brano che rispecchia la mia libertà d’animo e la consapevolezza di quello che sono.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Si, nasce dall’accettazione del mio essere una persona libera di amare incondizionatamente chi vuole, senza seguire i preconcetti della società e i giudizi delle persone. La cosa più importante è sempre amarsi per quello che si è non badando a giudizi esterni che possano ledere la propria anima.

Spero che molte persone si possa rispecchiare in questa canzone che vuole essere un urlare al mondo intero che l’amore è universale e pieno di colore.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

Devo dire che questa è stata la cosa più bella della produzione di questo brano.

Io, nel mio approccio con la musica, parto totalmente con un altro genere musicale: spazio dal blues al soul, dal jazz al raggae; non mi sarei mai aspettato di avvicinarmi a queste sonorità. Quando però il produttore ha ascoltato la mia voce e ha detto di sentirla bene con queste sonorità, mi si è aperto un mondo e non ho esitato due volte nell’approvare questa nuova strada musicale. Il risultato? Per me una bomba ad orologeria che porta al 100 per 100 il messaggio che voglio trasmettere.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Spero tanto che chi ascolterà il brano di farà trasportare dal ritmo leggero e positivo ma allo stesso tempo, si emozionerà con le parole e il messaggio profondo che voglio trasmettere.

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Questo singolo spero rappresenti per me l’inizio di un nuovo capitolo della mia vita. Vorrei tanto iniziare a fare dei live e perché no a conoscere musicisti per poter creare una band e iniziare a portare il mio pensiero musicale, sia con i miei singoli, con uno nuovo già nei miei pensieri, sia con cover originali di brani che mi hanno accompagnato nella mia crescita musicale.

Inoltre, partendo come ballerino, nei miei live non mancheranno anche fusioni tra danza e canto.