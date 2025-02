Vincenzo: ‘Scrivere canzoni è il mio modo di esprimermi al meglio’

“100 battiti (Nun pazziá)” è un brano che racconta i desideri nascosti e quelli che ancora non hanno preso forma nella nostra mente. Quando questi desideri emergono e diventano concreti, l’urgenza di realizzarli ci travolge, offuscando la ragione e lasciandoci in balia di emozioni intense. È in quel momento che i battiti del cuore si fanno sentire, sempre più forti, sempre più veloci.

Sia che si parli d’amore o di paura, si tratta di emozioni profonde e difficili da controllare, capaci di lasciarci senza fiato.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

Questa canzone nasce per rappresentare delle emozioni che in un preciso momento stavo io stesso vivendo.

Era una giornata di pioggia (Milano) e stavo bevendo un caffè, riflettendo su cosa fare del mio futuro, all’improvviso inizio a scrivere, perché volevo trovare un modo di sfogare quello che sentivo, inizio a buttare giù dei pensieri, poi, uno amico mi chiama e mi dice “ cosa fai?”, e da quella conversazione ,”lui che ha studiato in conservatorio”, si accorge che stavo scrivendo una canzone, perché mentre leggevo la “ canticchiavo” e da lì capii che era il modo per me di esprimermi al meglio.

E per me rappresenta un bel traguardo, perché è quello che volevo fare da sempre.

Il testo sembra molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

Nasce da una esperienza personale e da come vedo e vivo le emozioni, e come spero che gli altri le possano vivere, sempre al 100% senza pensare ai pregiudizi, ma sempre nel rispetto del prossimo.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

Mentre scrivo già penso alla musica, quindi è avvenuto in modo spontaneo, e il lavoro in studio è stato molto semplice e per niente complesso, mi sono divertito molto e spero di aver trasmesso anche un po’ di leggerezza.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Spensieratezza, desiderio, voglia di ballarlo, ma anche amore nell’ ascoltarlo.

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Spero sia l’inizio di un percorso e di avere modo di portare sempre altri pezzi, che comunque sono in lavorazione, quindi per i prossimi mesi ci sono altri progetti.