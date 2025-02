Coltivazione fuori suolo: la tecnologia al servizio della sostenibilità

La crescente attenzione per l’ambiente e la ricerca di soluzioni innovative in campo agricolo hanno spinto molte aziende a rivedere i propri metodi di produzione. Una delle tecniche più all’avanguardia è senza dubbio la coltivazione fuori suolo, che mira a ridurre sprechi e impatto ambientale, migliorando al contempo la qualità dei prodotti. Ma come funziona esattamente e in che modo risponde alle esigenze dei consumatori moderni, sempre più attenti a tematiche come la sostenibilità e il benessere alimentare?

Un approccio per un’agricoltura più green

La coltivazione fuori suolo consiste nel far crescere le piante in apposite strutture rialzate, anziché nel terreno. Questo metodo si avvale di substrati ricchi di sostanze nutritive, spesso integrati da sistemi di irrigazione mirati, che forniscono alle piante la giusta quantità di acqua e nutrienti senza dispersioni. I vantaggi sono molteplici:

risparmio idrico : grazie a un controllo più preciso dell’irrigazione, l’acqua è utilizzata in modo mirato e le perdite sono ridotte al minimo

: grazie a un controllo più preciso dell’irrigazione, l’acqua è utilizzata in modo mirato e le perdite sono ridotte al minimo riduzione dei parassiti : le piante, non essendo a contatto diretto con il suolo, subiscono meno attacchi da parte di organismi nocivi. Questo aspetto aiuta a evitare l’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche

: le piante, non essendo a contatto diretto con il suolo, subiscono meno attacchi da parte di organismi nocivi. Questo aspetto aiuta a evitare l’utilizzo di pesticidi e sostanze chimiche miglior comfort lavorativo: gli operatori possono lavorare a un’altezza adeguata, senza doversi piegare continuamente, riducendo l’impatto di dolori e infortuni

Molte realtà aziendali, sia in Italia che all’estero, stanno abbracciando questo sistema come risposta concreta ai problemi di scarsità idrica e di erosione del terreno, nonché come opportunità di innovazione nel campo del biologico e dell’agricoltura sostenibile.

La Fragolina: una sfida green tra le montagne del cuneese

Un esempio interessante è quello di La Fragolina , azienda agricola biologica che produce ortofrutta di stagione, funghi, succhi, marmellate e frutta essiccata in Valle Stura, a pochi chilometri dal confine francese. La Fragolina si è distinta per aver adottato la coltivazione fuori suolo come uno dei pilastri della propria attività, dimostrando che il binomio “innovazione e biologico” può non solo coesistere, ma anche dare risultati concreti.

Nelle strutture dedicate, a circa un metro di altezza da terra, crescono fragole, prezzemolo, fagiolini e diverse varietà di insalata. Questo setup innovativo offre alle colture un ambiente protetto e controllato: in un periodo storico in cui risparmiare acqua ed energie è fondamentale, la coltivazione fuori suolo è una vera opportunità di sviluppo sostenibile e dimostra che si può rimanere fedeli ai principi di un’agricoltura sostenibile pur adottando le migliori soluzioni tecnologiche oggi disponibili.

Sostenibilità in quota: un impatto positivo sul prodotto e sull’ambiente

La Valle Stura, con i suoi panorami alpini, è un territorio ricco di biodiversità. Qui, la coltivazione a terra tradizionale resta centrale, ma affiancarla con metodi all’avanguardia come il fuori suolo permette di ottenere ortaggi e frutta di qualità, riducendo al contempo l’impronta ecologica complessiva. Le piante crescono in maniera equilibrata, protette dall’attacco di infestanti e animali, e gli operatori possono monitorarne lo sviluppo con maggiore precisione.

La coltivazione fuori suolo risponde a esigenze di prevenzione e cura delle piante attraverso sostanze naturali. La Fragolina, ad esempio, utilizza macerati di erbe e altri prodotti consentiti dal disciplinare di produzione biologica, rispettando l’equilibrio del territorio e garantendo la purezza di quanto viene coltivato.

La Fragolina non si è fermata alla sperimentazione: i risultati positivi ottenuti dalla coltivazione fuori suolo – in particolare per fragole e insalate – hanno spinto l’azienda a estenderne l’applicazione ad altre colture. Grazie a questo sistema, la resa è migliorata e la gestione delle risorse è più efficace: l’acqua utilizzata è inferiore rispetto a quella impiegata nelle coltivazioni in pieno campo, e i costi energetici sono sotto controllo, anche grazie a un impianto fotovoltaico di proprietà aziendale.

Questo tipo di approccio rappresenta un caso di “sostenibilità in quota”, in cui le sfide dell’ambiente montano vengono trasformate in opportunità di crescita, sia sotto il profilo della produttività che dell’eco-compatibilità. E la risposta dei consumatori ne è testimonianza: chi sceglie prodotti come quelli de La Fragolina non cerca soltanto sapore e freschezza, ma anche la garanzia di un metodo di coltivazione etico e trasparente.

La coltivazione fuori suolo è dunque molto più di un trend: rappresenta una concreta opportunità per un’agricoltura moderna, green e in linea con i disciplinari biologici. Nel caso de La Fragolina, la valle alpina e la tecnologia si fondono in un modello di filiera corta che mette al centro l’ambiente, la qualità e il benessere del consumatore.