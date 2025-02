Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito le isole Eolie alle 16:19, con epicentro localizzato nei pressi di Alicudi, a una profondità di 17 chilometri. Lo ha rilevato l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma è stato percepito distintamente non solo nell’arcipelago, ma anche in diverse province siciliane, fino a Palermo. Al momento non si segnalano danni a persone o strutture.