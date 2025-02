Conflittualità nelle relazioni: come affrontarla in maniera proattiva

Le relazioni interpersonali, sia in ambito familiare che lavorativo o sentimentale, sono spesso caratterizzate da momenti di conflitto che possono portare enorme dispiacere in chi le vive.

Eventuali divergenze di opinione e incomprensioni fanno parte della natura stessa delle relazioni tra gli esseri umani, ma è necessario saperle gestire correttamente per evitare di incrinare gli equilibri relazionali e di instaurare un clima in cui prevalgono tensioni e disagi emotivi.

Nei casi più gravi, le tensioni relazionali possono portare anche a delle rotture: per questo affrontarle con un approccio efficace volto alla loro risoluzione può essere importante.

Comprendere e risolvere i conflitti può significare molto per una persona empatica che ha a cuore i propri familiari, i propri figli o il proprio partner; inoltre, altre volte, sono proprio le dinamiche familiari la causa blocchi e di stati di malessere inconsci a cui molte persone non riescono a dare un nome.

Per questo uno dei metodi volti a scavare a fondo tra le dinamiche familiari, ad esempio, è dato dalle costellazioni familiari: un approccio che permette di esplorare le dinamiche relazionali familiari in maniera emotiva e profonda per trovare trovare soluzioni armoniche e per catalizzare un cambiamento personale significativo per liberare il proprio potenziale e per superare blocchi emotivi limitanti e imbriglianti.

Le costellazioni familiari sono rappresentazioni che devono essere gestite con un approccio metodico grazie all’aiuto di specialisti come Daniela Marzani , costellatrice diplomata Hellinger®, riconoscimento che rappresenta il massimo grado di preparazione nel settore.

Comprendere le cause del conflitto relazionale

Il primo passo per affrontare la conflittualità relazionale è comprenderne le cause: i conflitti possono derivare da differenze di visioni e di valori, da bisogni insoddisfatti e taciuti da tempo, da problemi di comunicazione o esperienze passate irrisolte su cui varrebbe la pena soffermarsi.

Essere consapevoli delle proprie emozioni e conoscere quelle degli altri aiuta a identificare il vero nucleo del problema, per assumere un comportamento più comprensivo e aperto e per evitare di reagire impulsivamente nel caso in cui sorgano delle tensioni.

Inoltre, imparare a riconoscere schemi ripetitivi nei conflitti relazionali può aiutare a intervenire in modo più efficace per prevenire tensioni future e per spezzare i cicli situazionali reiterati.

Comunicare in modo assertivo

Un aspetto fondamentale per la gestione dei conflitti è la comunicazione con l’altro: essere assertivi significa esprimere i propri pensieri e i propri sentimenti in modo chiaro e rispettoso, senza aggredire l’altro o chiudersi nel silenzio.

Frasi come “Io sento…” o “Mi piacerebbe che…”, “Ho avuto la sensazione che”, aiutano a evitare di iniziare una conversazione formulando un’accusa e ad assumersi la responsabilità di avviare un dialogo costruttivo.

È essenziale imparare anche a saper porre domande aperte che possano favorire l’argomentazione delle ragioni dell’altro e a migliorare il livello di comprensione reciproca per elaborare possibili soluzioni al conflitto.

Ascoltare attivamente

Spesso i conflitti nascono perché le persone non si sentono ascoltate e vedono l’altro distratto: impara a dare la priorità che meritano alle persone a cui vuoi bene.

La pratica dell’ascolto attivo implica dare attenzione all’interlocutore, riformulare i concetti per assicurarsi di aver compreso e non interrompere con giudizi affrettati: questo approccio favorisce un clima di apertura e di collaborazione per permette all’altro di sentirsi accolto e visto.

L’ascolto attivo non è solo un’abilità comunicativa, ma un modo per costruire fiducia e per dimostrare empatia, elementi fondamentali per risolvere qualsiasi tipo di conflitto.

Gestire le emozioni

Durante un conflitto, le emozioni possono diventare intense e portare a reazioni eccessive, anche senza rendersene conto.

È utile imparare a riconoscere quando si è sopraffatti e prendersi del tempo per calmarsi prima di rispondere: tecniche di rilassamento come la respirazione profonda o la meditazione possono essere strumenti utili per mantenere la lucidità.

Inoltre, dedicarsi del tempo personale volto a sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva può aiutare a prevenire l’escalation di tensioni e a migliorare la qualità delle interazioni interpersonali.

Cercare soluzioni win-win

Affrontare un conflitto in maniera proattiva significa cercare soluzioni che soddisfino entrambe le parti per evitare di mettere in piedi il tradizionale paradigma vincitore e perdente che non porta da nessuna parte.

Puntando invece a trovare un compromesso equo, puoi avviare dialogo aperto manifestando la tua volontà di trovare punti in comune; i quali potrebbero trasformare il conflitto in un’opportunità di crescita reciproca: sforzati di identificare dunque nuove prospettive che favoriscano un esito positivo per tutti i coinvolti.

La conflittualità nelle relazioni non deve essere vista come un fallimento, ma come un’opportunità per migliorare la comunicazione e rafforzare i legami, o la propria visione di sé stessi.

Essere consapevoli delle proprie emozioni, ascoltare attivamente l’altro e cercare soluzioni costruttive in piena collaborazione sono strategie fondamentali per affrontare le difficoltà relazionali in modo efficace.