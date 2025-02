Sanremo 2025: Giorgia, Olly, Achille Lauro e Fedez tra i favoriti per la vittoria

Mentre il Festival di Sanremo 2025 si avvicina, l’attenzione si concentra sui possibili vincitori. Secondo le analisi dei bookmaker e l’interesse sui social media, emergono alcuni nomi come principali candidati al trionfo.

Giorgia

A trent’anni dalla sua vittoria con Come saprei, Giorgia torna sul palco dell’Ariston con La cura per me. Le quote dei bookmaker la vedono tra i favoriti, e la sua esperienza potrebbe giocare un ruolo chiave nella competizione.

Olly

Il giovane cantautore Olly, con il brano Balorda Nostalgia, ha catturato l’attenzione del pubblico. Le sue performance sui social media e le interazioni con i fan lo posizionano tra i favoriti.

Achille Lauro

Con Vertigine, Achille Lauro continua a portare la sua cifra stilistica unica al Festival. La sua presenza scenica e la capacità di sorprendere il pubblico lo rendono un contendente forte per la vittoria.

Fedez

Nonostante le recenti controversie, Fedez rimane uno degli artisti più seguiti sui social media. La sua popolarità potrebbe influenzare significativamente il televoto, rendendolo un possibile outsider per la vittoria.

Irama

Con Ali di carta, Irama punta a consolidare la sua presenza nel panorama musicale italiano. Le sue precedenti partecipazioni al Festival e il sostegno dei fan lo rendono un candidato da tenere d’occhio.

Elodie

Elodie, con il suo stile distintivo e una forte presenza scenica, è un’altra artista da considerare. Le sue esibizioni passate hanno dimostrato la sua capacità di coinvolgere il pubblico, posizionandola tra i favoriti.

È importante notare che queste previsioni si basano su analisi preliminari e possono variare con l’avvicinarsi del Festival. Le esibizioni live, le reazioni del pubblico e le dinamiche del televoto giocheranno un ruolo cruciale nel determinare il vincitore finale. Non resta che attendere l’inizio della kermesse per scoprire chi conquisterà il podio di Sanremo 2025.