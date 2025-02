Festival di Sanremo: tutte le novità dell’edizione 2025

Il Festival di Sanremo 2025 è alle porte e milioni di italiani non vedono l’ora di trascorrere 5 intere serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Il lavoro svolto da Amadeus nelle ultime edizioni ha riconsegnato d’altronde allo Stivale un evento di spettacolo trasversale, in grado di accontentare tutte le generazioni di spettatori e creare un forte senso di aggregazione e appartenenza culturale. Dopo l’addio del conduttore alla Rai, i dirigenti della tv di stato hanno deciso di riaffidare a Carlo Conti la conduzione e la direzione artistica dell’evento, di cui il presentatore si era già occupato dal 2015 al 2017. Non saranno poche le novità rispetto al recente passato, sia per quanto riguarda la programmazione generale sia per quel che concerne il regolamento della gara.

Le varie serate verranno precedute ancora dal PrimaFestival, che quest’anno vedrà al timone Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e la giovane Mariasole Pollio, ma se nell’interregno di Amadeus è stato soprattutto Fiorello a fornire un’appendice notturna con commenti a quanto appena andato in onda, stavolta ci sarà un effettivo ritorno del DopoFestival, che costituirà una sorta di banco di prova per Alessandro Cattelan, più volte caldeggiato come conduttore della manifestazione vera e propria. La gara vedrà di nuovo una suddivisione netta tra 29 “Campioni” e 4 “Nuove proposte”, per un totale di 33 brani dopo il ritiro di Emis Killa dal Festival. L’elenco dei big è stato annunciato a inizio dicembre . Solo le canzoni dei big, però, saranno inedite. A differenza di quanto avvenuto nelle ultime edizioni, i ragazzi emergenti si presenteranno infatti con gli stessi brani con cui hanno superato le selezioni di Sanremo Giovani.

La serata delle cover, che precederà la finalissima, produrrà una classifica che non intaccherà però i piazzamenti dei singoli artisti nella competizione principale. Il lato agonistico del festival lascerà anzi spazio alla celebrazione corale della musica: per la prima volta, infatti, alcuni cantanti in gara duetteranno direttamente tra loro, il che ridurrà a 26 il totale delle esibizioni previste. Va da sé, però, che nell’ottica dei giudizi finali le esecuzioni delle cover influenzeranno in buona parte anche le decisioni del pubblico, padrone del televoto. Come prevedibile, comunque, alla vigilia della kermesse circolano già diverse indiscrezioni sugli artisti con maggiori chance di vittoria. A quanto pare, secondo i bene informati, ma anche dalle indicazioni delle specifiche scommesse relative al Festival di Sanremo , i favoriti sarebbero Giorgia e Olly, con buone possibilità anche per Achille Lauro, Irama e Fedez.

È già record, invece, per quanto riguarda il numero di co-conduttori. Saranno addirittura in 12 ad affiancare Carlo Conti tra l’11 e il 15 febbraio. Nella prima serata ci saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti, all’esordio assoluto a Sanremo. Nella seconda toccherà a Bianca Balti, a Cristiano Malgioglio e a Nino Frassica, mentre nella terza saranno unicamente le donne a prendersi la scena con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. A coadiuvare Conti durante la gara delle cover saranno Mahmood e Geppi Cucciari. In occasione della finale, invece, spazio ad Alessia Marcuzzi e allo stesso Alessandro Cattelan. Così come accade dal 2015, proprio dall’anno della prima conduzione di Conti, il vincitore del Festival di Sanremo sarà automaticamente ammesso in qualità di rappresentante dell’Italia alla successiva edizione dell’Eurovision Song Contest.