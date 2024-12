Sanremo 2025: Fedez torna in gara all’Ariston, con lui tra gli altri Elodie, Achille Lauro, Irama, i Modà e Giorgia

Ora è ufficiale. Carlo Conti ha comunicato nel corso dell’edizione del Tg1 delle 13.30 i Big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025. “Abbiamo portato i protagonisti a trenta, e altri dieci avrebbero meritato di esserci” ha spiegato il conduttore. Conti aveva promesso serate snelle, perché ha ripristinato il DopoFestival, che sarà condotto da Alessandro Cattelan. Ma anche questa edizione sarà una maratona. Con una modifica al regolamento il direttore artistico ha portato a trenta il totale degli artisti che in gara al festival (inizialmente erano previsti 24).

I cantanti che vedremo sul palco dell’Ariston sono: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Elodie, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt, Giorgia.

“E’ un cast particolarmente variegato, importanti saranno le canzoni ma già dai nomi si capisce come sarà questo bouquet floreale” ha spiegato Conti. “In questo momento la musica italiana sta andando fortissimo”. Ed ecco gli altri quindici artisti:

Il conduttore ha scelto artisti che accontentano tutto il pubblico, con cantanti “classici” come Marcella Bella e Massimo Ranieri, una fuoriclasse come Giorgia. Fedez riserverà sorprese. Tra i Big c’è “qualche nome nuovo, qualche conferma: mi auguro che siano poi queste canzoni a riempire le classifiche come è successo negli ultimi anni”. Dai brani scelti emergono “cose più intime, altre allegre, magari ci saranno poi gli ospiti che ci permetteranno di parlare di tanti argomenti. Come sempre il festival racconterà tante sfaccettature del mondo e dell’Italia”.