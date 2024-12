Malore a Bove: rinviata Fiorentina Inter

Prima sospesa, poi rinviata. “La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un’ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie”. Lo scrive la Lega Serie A in riferimento alla gara Fiorentina Inter.

Tutto è successo al 17′. L’ex centrocampista della Roma è caduto in mezzo al campo in modo innaturale. Edoardo Bove si è accasciato a terra a gioco fermo. Subito sono accorsi i compagni per prestargli i primi soccorsi e fargli scudo dalle telecamere.

Edoardo Bove è stato portato d’urgenza in ospedale. Lo Stadio Franchi è rimasto ammutolito. Prima la sospensione, poi il rinvio della gara di campionato.