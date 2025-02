Putin-Trump, incontro possibile già questo mese, conferma Slutsky

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump già entro la fine di febbraio. La notizia è stata confermata dal presidente della Commissione esteri della Duma, Leonid Slutsky, al termine di un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Slutsky ha dichiarato che la probabilità di un incontro tra i due leader è “pari al 100%”, sottolineando l’importanza di mantenere una stretta collaborazione tra le due principali potenze mondiali. Ha aggiunto che i preparativi per l’incontro sono già in fase avanzata, pur senza entrare nei dettagli. Sebbene non sia stata fornita una data precisa, Slutsky ha affermato che l’incontro potrebbe avvenire entro febbraio o marzo, con l’invito a dare il tempo necessario per una preparazione adeguata.