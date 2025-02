Vibo Valentia, attesa per la presentazione di “Portami al mare”: il viaggio nella Calabria tra diritti negati e speranze ritrovate

Sabato 8 febbraio alle ore 17, lo Sporting Club di Vibo Valentia ospiterà la presentazione del libro “Portami al mare”, scritto dal giornalista Domenico Latino, Capo Ufficio Stampa del Garante della Salute della Regione Calabria. L’opera racconta le difficoltà sanitarie vissute da dieci cittadini calabresi e le battaglie affrontate per garantire loro cure adeguate, grazie all’impegno della Garante della Salute Annamaria Stanganelli e del suo team.

L’evento si inserisce all’interno di un tour che sta attraversando la Calabria, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e le istituzioni sul tema della tutela del diritto alla salute. L’iniziativa, partita da Melito Porto Salvo e arrivata fino a Diamante, sta riscuotendo grande consenso grazie anche alla capillare attività di comunicazione e divulgazione.

Annamaria Stanganelli, nel suo ruolo di Garante della Salute, sottolinea l’importanza di un nuovo approccio culturale e sociale alla gestione del sistema sanitario, con una maggiore partecipazione attiva da parte dei cittadini. Secondo Stanganelli, i calabresi sentono forte il dovere di farsi protagonisti di un cambiamento che metta al centro la garanzia del diritto alla salute, superando le difficoltà che spesso rendono complesso l’accesso alle cure.

Il libro di Domenico Latino non è solo una raccolta di testimonianze, ma rappresenta un vero e proprio spaccato della realtà sanitaria calabrese, tra inefficienze, speranze e battaglie vinte. Le storie raccontate mettono in luce le criticità del sistema sanitario regionale e il ruolo fondamentale svolto dalla Garante della Salute nel cercare soluzioni concrete ai problemi emergenti.

La presentazione sarà moderata dal giornalista Nicola Rombolà e si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo. Seguiranno gli interventi di diverse personalità del mondo sanitario e del volontariato, tra cui Caterina Patania, coordinatrice dell’Acmo di Vibo Valentia, Valeria Cioffi, presidente dell’Associazione “Insieme per un respiro”, Salvatore Braghò, direttore dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale “G. Jazzolino”, Vincenzo Natale, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, e della stessa Annamaria Stanganelli.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto sul diritto alla salute in Calabria, un tema di grande attualità che necessita di risposte concrete e di un maggiore coinvolgimento della comunità. “Portami al mare” si propone dunque come un’opera di denuncia e speranza, testimoniando come l’impegno costante di professionisti e istituzioni possa fare la differenza nella vita delle persone.

Nelle foto Annamaria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria e Vincenzo Natale, Presidente dell’Ordine dei Medici ed Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia.