Partono i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino delle strade a Bastia Umbra

Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria e ripristino del manto stradale a Bastia Umbra, partendo da Via Atene, località San Lorenzo, e proseguendo su Via delle Industrie. Le operazioni, coordinate dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, coinvolgeranno vari tratti delle strade comunali. Questo intervento, che si estenderà per tutta la prima parte dell’anno, comprende i seguenti tratti:

Via Atene

Via delle Industrie

Via Spoleto

Via Madre Teresa di Calcutta

Via Bastiola

Via Fosse Ardeatine

Via Monte Vettore

Via Torgianese

Via 4 Novembre

Piazza del Mercato

Via Bulgaria

Via di Vittorio (Ospedalicchio)

Via del Lavoro

Via Gramsci

Via del Commercio

Questi lavori sono un’importante iniziativa per il miglioramento della viabilità urbana.