San Valentino 2025 a Perugia: una serata romantica sulla Torre degli Sciri

In occasione di San Valentino, la città di Perugia invita tutti gli innamorati a un evento speciale che unisce la spiritualità alla bellezza del centro storico. Martedì 14 febbraio, dalle ore 18:00 alle 19:30, la Chiesa dei SS. Stefano e Valentino, situata in via dei Priori, sarà protagonista di una serata dedicata all’amore e alla tradizione.

L’evento, organizzato dall’Associazione Priori e dalla Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Perugia e Città della Pieve, in collaborazione con il Comune di Perugia, AICS e la Diocesi di Perugia e Città della Pieve, offre un’occasione unica per gli innamorati e le coppie. Sarà possibile visitare la storica chiesa, ricevere una benedizione di coppia e, per concludere la serata in grande stile, salire sulla Torre degli Sciri per ammirare il cielo stellato sopra Perugia.

Un’esperienza suggestiva e romantica nel cuore del capoluogo umbro, che offre anche l’opportunità di vivere un momento di riflessione spirituale. L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Priori al numero 393 5145793. Non perdere questa occasione speciale per celebrare l’amore in uno dei luoghi più suggestivi della città!