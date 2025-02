Melicucco celebra la 47ª Giornata per la Vita con speranza e comunità

Domenica 2 febbraio, la Parrocchia San Nicola Vescovo di Melicucco ha celebrato la 47ª Giornata per la Vita, incentrata sul tema “Trasmettere la vita, speranza per il mondo”, ispirato dal passo biblico “Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita” (Sap 11, 26). L’evento, organizzato dall’Equipe dell’Oratorio Parrocchiale con la guida del parroco don Pasquale Galatà, ha incluso diverse iniziative per valorizzare la cultura della vita, il valore della maternità e della paternità, e il ruolo delle famiglie cristiane nella formazione del futuro del Paese.

Nonostante la pioggia incessante che ha caratterizzato l’intera giornata, la comunità ha vissuto un’esperienza speciale, riflettendo sull’importanza di coltivare la speranza nella vita e nel futuro. Il Vescovo, che ha celebrato la Messa, ha definito i presenti “eroici” per la loro determinazione a celebrare il dono della vita nonostante le difficili condizioni meteo. La celebrazione ha visto la partecipazione di bambini, famiglie, donne in attesa e coppie che hanno ricevuto una benedizione speciale.

Durante la Messa, il Vescovo ha donato alle donne in gravidanza una piantina di primula, simbolo di rinascita, speranza e giovinezza, augurando loro di “fiorire e rinascere” con l’arrivo di un figlio. La giornata è proseguita con un pranzo di convivialità nella chiesa dell’Immacolata, creando un’atmosfera di comunità e di speranza.

Nel pomeriggio, l’Oratorio parrocchiale è stato animato da attività ludiche e ricreative per bambini, che hanno sperimentato l’importanza di vivere il futuro con fiducia. Il momento si è arricchito con testimonianze di vita di figure rilevanti come la professoressa Irene Marvasi e il dottor Antonio Scagliola, presidente regionale del Comitato Paraolimpico, che hanno ispirato i partecipanti a riflettere sul dono della vita.

L’incontro si è concluso con il messaggio di speranza “Volere è potere”, ricordando che, nonostante le difficoltà, affrontare la vita con coraggio è fondamentale. Il sostegno reciproco è stato il filo conduttore di questa giornata, sottolineando come tutti insieme possiamo costruire un mondo migliore, basato sulla solidarietà, l’amore e la speranza.