Pisani: basta vandalismo a Vibo Marina, è tempo di giustizia

Ecco la dichiarazione di Silvio Pisani posta su facebook in seguito all’ennesimo atto vandalico ai danni dell’opera che ricorda il Comandante Natale De Grazia.

“Purtroppo, i responsabili sono tornati per completare quella che posso definire un’opera vandalica. Ancora non riesco a capire perché accanirsi così tanto. Chi ha compiuto questo atto, a mio avviso, non è neanche nato quando fu ucciso il Comandante Natale De Grazia, un grande personaggio che si sacrificò, in parte, per proteggere le nostre famiglie dai pericoli dei rifiuti radioattivi, sia a terra che in mare. Eppure, loro, con il vandalismo, sembrano voler negare questo sacrificio.

Mi chiedo: qual è il movente di tali atti? Mi auguro vivamente che non si tratti di una sfida tra ragazzi, quelle provocazioni che ormai trovano terreno fertile sui social network. È un vero peccato vedere una gioventù e i loro genitori finire così coinvolti in comportamenti irresponsabili.

Alla luce di questa reiterazione, se potessi, opterei per l’applicazione della ‘legge del taglione’. Non sarebbe sufficiente una semplice ammonizione: occorre una pena esemplare. Immaginate i nomi sui giornali, in un piccolo paese dove il pettegolezzo è all’ordine del giorno, citando persino Vito Catozzo, reso celebre da Giorgio Faletti.

Infine, mi rivolgo alle istituzioni e a coloro che erano presenti all’inaugurazione – Prefetto, Questore e tutte le altre autorità. Il loro silenzio è doloroso: non hanno speso una parola, pur apparendo sempre in prima fila quando si taglia un nastro. Sono convinto che non serva nemmeno la Polizia scientifica, basta controllare le telecamere. Basta uno sforzo minimo, fatelo!

Se non si agisce, oltre a perdere credibilità, le forze dell’ordine si ritroveranno a lasciare impuniti atti vandalici, incoraggiando chi li perpetra a continuare. Scusate lo sfogo, ma dopo tanti sacrifici, non solo personali, ma soprattutto istituzionali, non possiamo più tollerare questa situazione”.