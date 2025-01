Vibo Marina. Atto vandalico contro l’opera dedicata al Comandante De Grazia: un gesto ignobile che non intaccherà la memoria di un eroe

Ancora una volta, l’opera commemorativa dedicata al Comandante De Grazia, eroe della Guardia Costiera, è stata oggetto di un atto vandalico. Un gesto meschino che ha frantumato e oltraggiato la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla difesa della nostra sicurezza e delle nostre acque.

A condannare fermamente questo ennesimo atto è la collettività intera ed il mondo delle istituzioni. Paolo Fedele, Ufficiale della Guardia Costiera e attualmente in servizio al Ministero dell’Ambiente, in un post su facebook ha espresso i sentimenti di una comunità, quella di Vibo Marina, nuovamente “ferita” da questo gesto ignobile. Fedele, appartenente a una delle famiglie storiche di Vibo Marina, ha espresso in una nota il suo totale disprezzo nei confronti dei responsabili del gesto. “Nessuno potrà mai scalfire il ricordo di uno straordinario Uomo quale fu il Comandante De Grazia. Ai pusillanimi e ignobili autori di questo attacco, esprimo il totale disprezzo”, ha dichiarato Fedele.

Il Comandante De Grazia, che ha segnato con il suo coraggio la storia della Guardia Costiera, continuerà a vivere attraverso il suo esempio. Fedele sottolinea che “le violenze amplificano il ricordo e l’amore verso quelle figure eroiche che hanno segnato la storia del Paese”. Questo atto di barbarie, quindi, non farà che rendere ancora più forte e vivo il ricordo di De Grazia, simbolo di dedizione, sacrificio e amore per la patria.

“Onori al Comandante De Grazia… vive e vivrà sempre il suo esempio nella storia e per la storia”, conclude Paolo Fedele, a testimonianza di quanto, anche di fronte a atti vile, il ricordo di un uomo come De Grazia rimarrà indelebile nel cuore della comunità e nella memoria collettiva.