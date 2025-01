Ritrovata in buone condizioni la 31enne romana scomparsa ad Amelia

È stata ritrovata in buone condizioni la ragazza di 31 anni, originaria di Roma, che era scomparsa nella zona di Amelia, lungo il sentiero di Spiccalonto. Le ricerche sono iniziate nella notte intorno all’1:00 e si sono intensificate questa mattina. Alle 9:00, i Vigili del Fuoco sono stati allertati per supportare le operazioni. A metà mattina è intervenuto anche il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dell’Umbria e del Lazio, che ha impiegato droni per perlustrare l’area.

Grazie al supporto visivo dall’alto, la giovane è stata individuata e soccorsa. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero dei Vigili del Fuoco da Roma, i Carabinieri, il personale del 118 e numerosi volontari.