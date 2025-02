Cuneo. Lavori di manutenzione sulle difese del fiume Stura: intervento da 40 mila euro approvato

Per prevenire futuri rischi idrogeologici causati da possibili eventi alluvionali, il Comune ha dato il via libera a un intervento di manutenzione straordinaria sulla sponda sinistra del fiume Stura, nel tratto presso la frazione Ronchi. L’opera si è resa necessaria dopo le intense precipitazioni primaverili e autunnali dello scorso anno, che avevano attivato il sistema di protezione civile per il monitoraggio del deflusso delle acque.

Il progetto prevede il consolidamento della porzione danneggiata del “pennello” in massi di cava e il rafforzamento della scogliera a monte, con l’obiettivo di migliorare la resistenza della sponda e deviare la corrente verso l’opposta riva, priva di insediamenti abitativi.

L’intervento, del valore di circa 40 mila euro, è stato considerato strategico per la sicurezza dell’area e ha ottenuto il via libera con una delibera approvata il 4 febbraio. I lavori, programmati per l’estate, seguiranno il periodo primaverile, caratterizzato da potenziali eventi meteorologici intensi.

“L’ondata di maltempo dello scorso anno ha causato danni anche al nostro territorio – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente, Gianfranco Demichelis –. Con questa opera puntiamo a prevenire criticità future, garantendo maggiore sicurezza alla sponda del fiume in frazione Ronchi”.