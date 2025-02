Una delle domande più comuni riguarda la gallina e l’uovo: è nato prima l’uovo o la gallina? Il paradosso logico potrebbe avere trovato una risposta grazie ai ricercatori dell’Università di Ginevra. Lo studio pubblicato sulla rivista Nature deriva dalle analisi effettuate sul Chromosphaera perkinsii, un organismo unicellulare comparso sulla Terra in tempi remotissimi, molto prima degli animali. Questo primordiale essere vivente aveva già, nel proprio codice genetico, le istruzioni necessarie a formare un organismo pluricellulare molto simile ai primi stadi dell’embrione. In altre parole la “ricetta” per la formazione di un uovo esiste da miliardi di anni. Invece la gallina è una creatura molto più recente.

L’organismo è stato scoperto nel 2017 nei sedimenti marini delle isole Hawaii ed è da subito stato considerato prezioso per indagare i meccanismi che hanno consentito il passaggio dagli organismi unicellulari a quelli pluricellulari. Il team guidato dal biologo Omaya Dudin ha scoperto che il C. perkinsii raggiunge la sua dimensione massima smette di crescere e inizia a dividersi, formando una colonia pluricellulare che include almeno due diversi tipi di cellule. Questo ammasso cellulare presenta una straordinaria somiglianza con i primi stadi degli embrioni animali, sia per quanto riguarda la struttura 3D che per l’attività dei geni.