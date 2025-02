Giuseppe Cucè: intervista al cantautore catanese

Giuseppe Cucè torna con “Cuore d’inverno”, un singolo che esplora emozioni, conflitti e crescita personale. Il brano nasce da esperienze vissute, portando l’artista ad una nuova consapevolezza dopo un percorso di accettazione e trasformazione. Musicalmente, la canzone unisce sperimentazione e spontaneità, con un messaggio autentico e profondo.

“Cuore d’inverno” anticipa un nuovo album, frutto di anni di lavoro, che il cantautore catanese porterà dal vivo. Nell’intervista che segue, ci racconta la genesi del brano e il suo significato.

Il tuo nuovo singolo è appena uscito! Qual è la storia dietro questa canzone e cosa rappresenta per te?

La nascita e la costruzione di questo brano, è il risultato di tante esperienze passate, di innumerevoli relazioni umane vissute, attraversando diversi stati d’animo, conflitti interiori e molta sofferenza, ho potuto finalmente mettere nero su bianco tutte queste emozioni, elaborandole, comprendendole e soprattutto accettandole.

Comprendere le proprie fragilità è sempre un lavoro molto faticoso, accettare i propri fallimenti lo è altrettanto, e posso dire che all’inizio di questo percorso sono stato un illuso che decide di intraprendere la strada della disillusione, tutto ciò non è necessariamente negativo, per me è stata una grande occasione di crescita. Ho attraversato l’inverno del mio cuore, per giungere a nuove primavere.

Il testo è molto profondo e ricco di emozioni. È nato da un’esperienza personale? Qual è il messaggio che vuoi trasmettere?

La fragilità delle relazioni, dalle fragilità possiamo trarne forza, dai fallimenti possiamo comprendere il valore delle vittorie, dai nostri limiti possiamo imparare come sia possibile superarli, e se è possibile farlo.

Hai sperimentato con nuovi suoni o approcci nella produzione di questa canzone? Com’è stato il lavoro in studio?

Ho sempre cercato strumenti e modi per potermi esprimere, sperimentare è naturale, un processo spontaneo che viene dettato dal linguaggio che si utilizza, dalle parole che in qualche modo richiamano suoni e melodie. Il lavoro in studio è semplicemente mettere a fuoco tutto questo.

Quali emozioni speri che il pubblico provi ascoltando questa canzone?

Il pubblico reagisce solo se stimolato, non si può sempre stordire dalla sterilità, credo che toccare alcune corde sia indispensabile per chi come me desidera condividere il proprio sentire.

Alla fine saprò riconoscerlo e lui saprà riconoscere me… (Il pubblico)

Questo singolo è il primo passo verso un progetto più ampio? Cosa ci possiamo aspettare da te nei prossimi mesi?

Dopo questo singolo a breve entro uscirà un nuovo album, che conterrà tutti i lavori realizzati in questi ultimi anni più altri brani inediti, che finalmente potrò suonare dal vivo e presentare al mio pubblico.