Scossa di terremoto a sud di Siena: nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco dopo le 19 nella campagna di Isola d’Arbia, a sud di Siena. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un epicentro a una profondità di 6 chilometri.

Non si segnalano danni, ma sono in corso verifiche da parte delle autorità competenti. Un altro evento sismico, di magnitudo 2.3, è stato rilevato alle 19:17 nei pressi della statale Cassia, in un’area industriale. Anche in questo caso non risultano criticità.