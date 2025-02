Decreto Milleproroghe. La rottamazione quinquies bocciata: l’emendamento della Lega dichiarato inammissibile

La Commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato l’emendamento della Lega che proponeva una nuova definizione agevolata per le cartelle esattoriali, la cosiddetta Rottamazione quinquies. La decisione è arrivata durante l’esame del decreto Milleproroghe e si basa sull’estraneità della proposta rispetto al contenuto del decreto stesso.

L’emendamento, firmato dal deputato Alberto Gusmeroli, prevedeva la possibilità di saldare i debiti con l’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre 2023 in 120 rate mensili, escludendo sanzioni e interessi di mora, ma senza una copertura finanziaria adeguata. Nonostante la bocciatura, esponenti della Lega hanno annunciato l’intenzione di riproporre la misura in futuro, anche se al momento non sono previsti interventi immediati.

In alternativa, resta in piedi l’ipotesi di riaprire i termini per la Rottamazione quater, offrendo una nuova opportunità a chi aveva aderito alla sanatoria ma non aveva potuto completare il pagamento delle rate.