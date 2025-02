Mosca chiede nuove elezioni in Ucraina: sono fondamentali per la pace

Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha dichiarato che la possibilità di svolgere elezioni in Ucraina rappresenta un passo cruciale per la legittimazione da parte di Mosca. Secondo Peskov, il presidente russo Vladimir Putin considera questa misura necessaria per formalizzare eventuali accordi giuridici legati alla risoluzione del conflitto.

Le agenzie di stampa russe Tass e Interfax riportano che i contatti con l’Ucraina sono attualmente in fase di pianificazione, anche se, come sottolineato da Peskov, non ci sono novità concrete da comunicare al momento. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che sono previsti incontri e colloqui con diverse parti coinvolte nella crisi ucraina, rivelando che i contatti con Russia e Ucraina stanno proseguendo “piuttosto bene”.