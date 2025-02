Confindustria Crotone passaggio di testimone alla guida del gruppo giovani imprenditori

Dopo 4 anni di mandato, Vincenzo Giovanni Squillacioti cede il passo ad Angelo Astorino, scelto dall’Assemblea per guidare il Gruppo Giovani Imprenditori nel prossimo quadriennio.

Amministratore dell’Azienda New Day di Pallagorio, specializzata nella produzione di attrezzature per il settore dell’arte bianca, Astorino, classe 1998, dal 2020 ha svolto un percorso ricco di esperienze nel Movimento GI di Confindustria, partecipando alla Commissione Start up competition GI Sud, frequentando L’Altascuola, il percorso formativo riservato ai GI di Confindustra, e facendo parte del team organizzativo del programma Talentis GI Start up program. Ha ricoperto inoltre l’incarico di Vice Presidente con delega al nazionale del Gruppo GI di Crotone.

Le dichiarazioni del neo presidente:

“Ho condiviso con i colleghi un Programma di lavoro focalizzato su 4 temi. Academy formativa, indispensabile per affrontare le sfide del futuro; Ambiente, inclusione, parità di genere e sostenibilità, per supportare la crescita sana ed equa delle nostre aziende; Comunicazione strategica del Gl gruppo GI, per arricchire il Gruppo con nuove Aziende e dare evidenza del lavoro svolto; Demografia ed Aree interne, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle aree interne come luogo di impresa. In conclusione il nuovo presidente ha affermato:”voglio ringraziare il Presidente Squillacioti per avermi sin dall’inizio motivato a vivere con impegno la vita associativa ed a coltivare il confronto e la condivisione su temi strategici per le nostre aziende.”

Presenti il Vice Presidente nazionale GI, Natale Santacroce, il Presidente regionale GI, Umberto Barreca, ed i Presidenti territoriali GI di Cosenza, Giorgio Franzese, e Vibo Valentia, Gaetano Portaro, l’Assemblea ha ringraziato il Presidente Squillacioti per il lavoro svolto. “Sono stati anni ricchi di esperienze straordinarie. Desidero per questo ringraziare i colleghi del Direttivo territoriale Doriana Marrelli e Francesco Masci. Il Movimento GI di Confindustria è una fucina di idee e proposte che mettono in rete i Giovani Imprenditori. “E’ un patrimonio molto importante che ciascun iscritto al Gruppo può cogliere. Auguro al Presidente Astorino di proseguire il percorso intrapreso e di farsi testimone, attraverso i Giovani Imprenditori, di un territorio desideroso di crescere ed emergere”, ha concluso il presidente uscente Squillacioti.