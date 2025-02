Grande festa per “Frizzi Pizza”

“Eravamo quelli della via Monfalcone e siamo tornati”. E’ stato questo il leitmotiv della serata. Infatti, da sempre, questo è stato un punto di ritrovo di tutti i ragazzi degli anni 80 e 90, tra buon cibo e divertimento.

Frizzi Pizza, ha ufficialmente aperto le porte, portando con sé tutto il gusto e l’energia dei locali di tendenza.

Frizzi Pizza è un “Pizzificio”, a metà tra pizzeria e panificio. Donato Spatola, noto pizzaiolo della scuola campana, ha selezionato, per l’evento inaugurale, nuove proposte gastronomiche, includendo diversi impasti, cotture e consistenze.

“Il nostro menù – ha dichiarato – varia dall’impasto della tonda napoletana classico, alla pizza in pala alla romana, dal maritozzo, al buns al vapore, alle montararine e all’immancabile crocchè: il segreto? Passione, conoscenza e il nostro speciale lievito madre”. Siamo onorati di aver creato un locale così bello, nella strada che ha fatto storia qui a Catania. È stata una gioia avere, tra i tantissimi ospiti di stasera, il Sindaco Enrico Trantino, il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, l’Assessore comunale Porto, oltre ai fondatori del negozio Frizzi e a tutti gli imprenditori della Via Monfalcone, con i quali abbiamo brindato, tutti insieme”

Un nuova e rinnovata stella si è aggiunta alla costellazione dei locali frequentati dalla Movida made in Catania, Frizzi Pizza, progettato dall’Architetto Marco Deodati, si candida a diventare il nuovo punto di riferimento per la ristorazione catanese, che ha soddisfatto i palati più esigenti, per oltre 4 ore di opening party, affidato all’impeccabile organizzazione di Barbara Mirabella, nota Event Manager, con il team di Expo.

L’inaugurazione più glamour di Catania ha visto sfilare istituzioni, food lovers, giornalisti, amici, professionisti e imprenditori ma, soprattutto, i “ragazzi della Via Monfi”, tornati sotto i portici dell’elegante via del centro di Catania, stimolati dal nuovo concept di Frizzi Pizza, grazie alla sua offerta gastronomica di qualità e a un’atmosfera ricercata e informale.

Un aperitivo speciale con Amara Spritz, accompagnato dal DJ set di Antonio Maugeri, dj ed ex ragazzo della Via Monfalcone, che ha fatto ballare gli oltre 500 ospiti invitati, con le più note canzoni rigorosamente degli anni ’80 e ’90.

Un’esperienza di gusto accompagnata dalla colonna sonora che ha segnato la generazione X, sono stati gli ingredienti principali dell’ evento inaugurale.

Tutta via Monfalcone, ha accolto con entusiasmo l’apertura del nuovo locale, un locale destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della convivialità.

“Frizzi Pizza” sarà aperto tutti i giorni.