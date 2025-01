Terni. Il Capo Reparto Sandro Angeletti va in pensione dopo 34 anni di servizio: un simbolo di dedizione al Corpo dei Vigili del Fuoco

Dopo quasi 34 anni di onorato servizio, il Capo Reparto Sandro Angeletti lascia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per godersi la meritata pensione. Un momento di grande emozione per lui e per tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco. La sua carriera, sempre segnata da dedizione e impegno, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità di Terni e per il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Il percorso professionale di Angeletti è iniziato nel 1994, con il turno A al Distaccamento di Amelia, e nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, tra cui quelli di servizio alla Sala Operativa di Via Genova a Roma e al Centro Operativo Nazionale del Viminale. Nel 2019 è tornato ad Amelia, dove è stato nominato Capo Distaccamento, un ruolo che ha ricoperto con grande competenza e impegno.

Particolare è il suo contributo al progetto di ristrutturazione della sede di Amelia. Angeletti ha seguito in prima persona i lavori, contribuendo a migliorie strutturali che hanno reso il distaccamento più efficiente e funzionale. Con l’inaugurazione della nuova sede, il 1° agosto 2023, ha visto concretizzarsi il frutto di anni di lavoro.

Nel corso della sua carriera, il Capo Reparto Angeletti ha partecipato a missioni di grande rilevanza nazionale e internazionale, come il G7 di Borgo Egnazia e le operazioni di emergenza in seguito all’esplosione dell’impianto ENI a Firenze, dimostrando grande capacità di gestione delle emergenze.

Ora, dopo una carriera eccezionale, lascia il testimone al Capo Reparto Fausto Lambertucci, che proseguirà con lo stesso spirito di servizio.

Il Comandante dei Vigili del Fuoco di Terni, Ing. Daniele Mercuri, ha espresso un sentito ringraziamento al Capo Reparto Angeletti per il suo straordinario contributo alla sicurezza e al benessere della città di Terni, augurandogli una pensione serena e ricca di soddisfazioni. “Un grazie di cuore, Sandro, per la tua incrollabile dedizione al servizio della comunità”.