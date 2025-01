Germania, il “Brandmauer” della CDU vacilla: possibile svolta con l’AfD?

In Germania si fa sempre più acceso il dibattito politico sulla cosiddetta “Brandmauer”, il muro di separazione che la CDU ha finora mantenuto nei confronti dell’AfD. Una barriera che, a livello locale, inizia a mostrare segni di cedimento, come dimostrano recenti sviluppi in Turingia e Sassonia-Anhalt.

La storica posizione del centrodestra tedesco, che ha sempre escluso qualsiasi forma di collaborazione con l’AfD, potrebbe presto essere messa in discussione da un’evoluzione dello scenario politico. Con il progressivo rafforzamento elettorale dell’AfD, soprattutto nelle regioni orientali, alcuni esponenti della CDU cominciano a chiedersi se abbia ancora senso mantenere un isolamento rigido. La questione ha suscitato accesi dibattiti interni, con alcuni leader locali che non escludono ipotesi di collaborazione su temi specifici.

In particolare, il recente voto in Turingia, dove CDU e AfD hanno sostenuto congiuntamente un disegno di legge per la riduzione delle tasse, ha rappresentato un primo segnale di apertura. Sebbene la leadership nazionale della CDU continui a ribadire il rifiuto di qualsiasi alleanza formale, la realtà politica nei Länder suggerisce che certe distanze potrebbero non essere più così insormontabili.

L’AfD, partito che ha visto una crescita costante negli ultimi anni, gode di un consenso sempre più ampio tra gli elettori, in particolare tra coloro che si sentono insoddisfatti delle politiche tradizionali e dell’approccio dei partiti storici. L’affluenza crescente di elettori verso l’AfD è un chiaro segnale che il panorama politico tedesco sta cambiando. Molti cittadini vedono in questa formazione una risposta concreta ai problemi legati alla sicurezza, all’immigrazione e alla crisi economica.

A livello regionale, alcuni esponenti della CDU hanno cominciato a rompere il tabù della collaborazione, adottando un approccio più pragmatico e meno ideologico. Ad esempio, in Sassonia-Anhalt e in Brandeburgo, la pressione politica ed elettorale potrebbe presto portare a nuove forme di intesa, anche se inizialmente limitate a specifiche iniziative legislative. Questa strategia, se dovesse prendere piede, potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nel sistema politico tedesco.

D’altra parte, l’ala più conservatrice della CDU continua a difendere la “Brandmauer”, ritenendo che un’alleanza con l’AfD potrebbe danneggiare il partito a livello nazionale, soprattutto nei confronti degli elettori più moderati. Tuttavia, la crescente polarizzazione dell’elettorato e l’erosione del consenso dei partiti tradizionali suggeriscono che ignorare il fenomeno AfD potrebbe non essere più una strategia sostenibile nel lungo periodo.

Anche all’interno della CDU si assiste a un dibattito sempre più acceso tra chi ritiene necessaria una revisione delle strategie politiche e chi invece continua a difendere la posizione storica del partito. Alcuni esponenti di spicco del centrodestra sottolineano la necessità di riconoscere che l’AfD, con il suo crescente seguito popolare, è ormai una realtà con cui occorre confrontarsi.

Se la tendenza dovesse consolidarsi, potrebbe aprirsi una nuova fase della politica tedesca, in cui il centrodestra valuterà con maggiore pragmatismo le possibilità di collaborazione con le forze emergenti. I prossimi mesi saranno cruciali per comprendere se il “Brandmauer” resisterà ancora a lungo o se il vento del cambiamento porterà a nuove configurazioni politiche nel panorama tedesco. Ciò che appare certo è che la CDU dovrà prendere decisioni importanti per affrontare una realtà politica sempre più complessa e mutevole, in cui l’AfD gioca ormai un ruolo di primo piano.