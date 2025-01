Colf e badanti: buoni motivi per regolarizzare un collaboratore domestico

In Italia le figure di colf e badanti sono sempre più richieste. Il numero complessivo di lavoratori che operano nel settore domestico nel nostro Paese è di 1,86 milioni, come emerso nell’ultimo rapporto annuale sul lavoro domestico redatto dall’Osservatorio Domina.

Un dato che stando ad alcune indagini è destinato a crescere: nel 2025, infatti, il fabbisogno di badanti dovrebbe superare il milione, di cui oltre 700.000 di nazionalità straniera.

In tutto, stando alle stime riportate nel rapporto 2024 intitolato ‘Family (Net) Work – Laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico, in questo nuovo anno ci sarà bisogno di circa 2 milioni e 288 mila lavoratori del settore domestico per coprire tutta la richiesta di assistenza.

Il problema, come noto, è che questo dato include non solo colf e badanti regolarmente assunte ma anche le lavoratrici che invece non hanno un contratto e lavorano in nero. Sempre i recenti report hanno fatto emergere che in Italia quasi la metà dei rapporti di lavoro di colf e badanti sono in nero. Addirittura i dati mettono in evidenza che il lavoro irregolare in questo settore è anche in leggera crescita.

Colf e badanti: perché regolarizzare un collaboratore domestico

Il lavoro in nero è illegale ed è sempre sanzionabile. Ecco perché è necessario provvedere a regolarizzare un collaboratore domestico, magari affidandosi anche a società come ISY Srl Servizi Professionali per la gestione della busta paga colf.

Assumere colf e badanti conviene sempre e ci sono diversi buoni motivi per farlo. Il primo è quello appena accennato, ovvero evitare di incappare in sanzioni che possono essere anche molto pesanti. Ritardare la comunicazione dell’assunzione all’INPS può far scattare una multa da 100 a 500 euro, mentre se non si pagano i contributi si è obbligati a versare il 30% dei contributi dovuti per ogni anno in cui non si è provveduto al versamento.

In più se la colf o la badante viene scoperta con un permesso di soggiorno scaduto o addirittura senza questo documento le conseguenze per il datore di lavoro sono molto pesanti: oltre a una multa da 5.000 euro scatta anche il rischio di una condanna penale alla reclusione da sei mesi a tre anni.

Un altro motivo che deve spingere alla regolarizzazione del collaboratore domestico è la necessità di creare un rapporto di fiducia tra le parti. Se si vuole un legame solido e che duri nel tempo il modo migliore per ottenerlo è senz’altro la fidelizzazione tramite un contratto regolare, specialmente se il dipendente è chiamato ad assistere una persona anziana e non autosufficiente.

Inoltre regolarizzare il lavoratore significa anche mettersi al riparo in caso di infortuni: si evitano infatti vertenze che possono portare a conseguenze molto serie per il datore di lavoro. Con un contratto regolare basta comunicare l’infortunio all’Inail entro tre giorni: in caso contrario la sanzione va da 1.096 a 4.932 euro.

Infine mettere in regola un dipendente del settore domestico significa anche godere di agevolazioni fiscali: basti pensare che per i contributi si può infatti ottenere una deduzione fino a un massimo di 1.549,37 euro all’anno.

Regolarizzare colf e badanti con ISY Servizi Professionali

Per gestire al meglio tutte le pratiche relative alla regolarizzazione del collaboratore domestico ci si può rivolgere a ISY Servizi Professionali (https://www.serviziprofessionali.biz), che ha come obiettivo quello di rendere più semplice la modalità di erogazione dei servizi, come appunto la gestione degli adempimenti che riguardano il rapporto di lavoro con colf e badanti.

ISY Servizi Professionali, infatti, si occupa di tutti i passaggi burocratici e formali sollevando il cliente da tutte le varie procedure relative all’assunzione: in più la società si occupa anche delle buste paga mensili del lavoratore domestico.

All’interno della busta paga devono infatti essere presenti alcuni elementi imprescindibili del rapporto di lavoro: i dati anagrafici e la retribuzione lorda, ma anche le ore di lavoro, i riposi, i contributi previdenziali e assicurativi, le trattenute fiscali, il TFR, le modalità di consegna della busta paga e tanto altro ancora.

La predisposizione della busta paga richiede quindi una certa attenzione e preparazione: affidarsi a una società come ISY Servizi Professionali è la scelta migliore per non commettere errori ed evitare così pesanti sanzioni.