“Nudo in REb” è il nuovo singolo di Luca Muscarella & AD1

Da venerdì 31 gennaio 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali “Nudo in REb”, il nuovo singolo di LUCA MUSCARELLA & AD1.

“Nudo in REb” è un brano che unisce groove e atmosfere sospese, trovando un equilibrio tra complessità e semplicità. Inizia con un groove pop che evolve verso ritmi trap, ma mantenendo una leggerezza unica. La sezione ritmica solida, con batteria, basso e chitarra, è arricchita dai fiati che amplificano il senso di calma. A impreziosire l’arrangiamento, la chitarra solista di Piergiorgio Perrella aggiunge loop melodici ipnotici, mentre il pianoforte di Vincenzo Piccione Pipitone crea armonie sospese e rilassate, dando vita a un’atmosfera intima e avvolgente. La voce di Luca Muscarella, con un’interpretazione rilassata e confidenziale, completa il pezzo, come un monologo spontaneo e sincero che cattura frammenti di pensieri in un flusso libero e autentico.

Spiega il cantautore Luca Muscarella a proposito del brano: «Il pezzo è stato intitolato “Nudo in REb” (dove REb sta per re bemolle, la tonalità) proprio perché fin dalla sua scrittura ho voluto mettermi a nudo, esponendo vari aspetti della mia vita quotidiana. La canzone è un loop emotivo e musicale che invita all’ascolto lento e riflessivo, perfetto per chi cerca una pausa sonora in cui immergersi».

Il videoclip di “Nudo in REb” è un lyric che alterna immagini spontanee girate da Luca e dalla band AD1. Le scene catturano momenti della loro vita quotidiana e dei concerti, offrendo uno spunto intimo e autentico, come un vlog, ma senza essere tale.

Biografia

Luca Muscarella & AD1 è un progetto musicale nato nell’estate del 2020, tra Marsala e Trapani, durante il periodo della pandemia. Guidata dal cantautore anglo-siciliano Luca Muscarella, la band mescola influenze musicali diverse, costruendo un sound originale e moderno che si distingue nel panorama musicale emergente.

Il gruppo è composto da un team affiatato di musicisti: le chitarre di Piergiorgio Perrella ed Enrico Di Bella, le tastiere di Vincenzo Piccione Pipitone, il basso di Vito Vulpetti, la batteria di Mario Zingale e una potente sezione fiati formata da Gianvito Genna, Giovanni Balistreri e Joele Gerardi.

Dopo l’esordio al Festival della Canzone Mediterranea nel 2021 con il singolo *Campari*, gli AD1 hanno continuato a consolidare la loro reputazione attraverso numerosi concerti e premi, tra cui il Festival Alcart 2022. I loro testi esplorano tematiche attuali, come le difficoltà relazionali, le sfide sociali e la nostalgia, sempre con uno stile che unisce profondità e ironia. Tra le loro ultime produzioni spicca il singolo *Walzer Lento*, un brano malinconico che racconta la fine di un amore in un contesto sociale caotico e frammentato.

Luca Muscarella & AD1 si distinguono per l’energia live e per un approccio collaborativo alla composizione, dove ogni membro apporta il proprio contributo creativo, creando arrangiamenti ricchi e variegati. Attualmente, continuano il loro percorso con nuovi progetti e partecipazioni in rassegne prestigiose come Musicultura 2023. Nel 2024 vincono il Kecontest e apro il concerto di Naska in provincia di Modena.

Nudo in REb è il singolo che anticipa il volume 1 del primo loro EP di prossima uscita.

“Nudo in REb” è il nuovo singolo di Luca Muscarella & AD1 disponibile sulle piattaforme digitali di streaming da venerdì 31 gennaio 2025.