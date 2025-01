Maltempo in Umbria: Vigili del Fuoco in azione per tetti scoperchiati e alberi caduti

Le forti raffiche di vento che stanno interessando l’Umbria hanno causato diversi danni, mobilitando le squadre dei Vigili del Fuoco in numerosi interventi.

Nel Comune di Scheggia e Pascelupo, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti per la scopertura parziale del tetto di un’azienda. La squadra ha rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza l’area interessata, garantendo la prevenzione di ulteriori rischi.

A Gubbio, invece, una pianta abbattuta dal vento è caduta su un’automobile e sulla recinzione di un’abitazione. Anche in questo caso, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per rimuovere l’ostacolo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano danni a persone.

Situazioni critiche si segnalano anche nei comuni di Gualdo Tadino, Assisi e Perugia, dove il vento ha provocato la caduta di alberi e rami pericolanti. Gli interventi di messa in sicurezza sono ancora in corso su tutto il territorio provinciale.