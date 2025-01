Incidente mortale a Spoleto, perde la vita Tito Scapeccia di Nocera Umbra, camionista e storico volto del Palio dei Quartieri

Alle porte di Spoleto martedì mattina intorno alle 7.30 un mezzo pesante è finito in una scarpata causando la morte del conducente, Tito Scapeccia, 58 anni di Nocera Umbra. Il sinistro è avvenuto nel tratto finale della strada regionale 395 di Forca di Cerro, vicino al cimitero monumentale e prima dello svincolo nord cittadino.

In base alle ricostruzioni, Tito Scapeccia ha perso il controllo del camion a causa di un malore mentre percorreva un tratto rettilineo in direzione di Spoleto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri, ma per il camionista non c’è stato nulla da fare.

Tito Scapeccia, noto anche per la sua attività di barista negli anni ’90 e per il suo ruolo di cavaliere al Palio dei Quartieri di Nocera Umbra, era anche coordinatore della Protezione civile di Valtopina. La sua morte ha scosso profondamente la comunità locale.